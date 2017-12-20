Пензенский губернатор занял 41 место а итоговом нацрейтинге

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20 декабря 2017, 15:08Бизнес
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вошел в топ-50 итогового национальном рейтинга глав регионов за 2017 год.
Исследование провели специалисты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Согласно ему, пензенский губернатор вошел во вторую группу глав регионов и занял 41 место.
Лидером рейтинга стал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, в тройке лидеров также – руководитель Белгородской области Евгений Савченко и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. В аутсайдерах – Марина Ковтун (Мурманская область), Александр Бердников (Республика Алтай) и Виктор Зимин (Республика Хакасия).
Результаты национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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