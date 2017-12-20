20 декабря 2017, 15:08Бизнес Пензенский губернатор занял 41 место а итоговом нацрейтинге Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вошел в топ-50 итогового национальном рейтинга глав регионов за 2017 год.

Исследование провели специалисты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Согласно ему, пензенский губернатор вошел во вторую группу глав регионов и занял 41 место.

Лидером рейтинга стал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, в тройке лидеров также – руководитель Белгородской области Евгений Савченко и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. В аутсайдерах – Марина Ковтун (Мурманская область), Александр Бердников (Республика Алтай) и Виктор Зимин (Республика Хакасия).

Результаты национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнес

просмотров 74

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: