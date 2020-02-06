Пензенский губернатор встретился с замом генпрокурора страны

06 февраля 2020, 17:58Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 6 февраля встретился с заместителем генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым.
Стороны обсудили вопросы своевременной выплаты заработной платы, обеспечения занятости населения, защиты прав участников долевого строительства. Отдельное внимание собеседники уделили теме профилактики преступности и обеспечению безопасности граждан, сообщили в пресс-центре облправительства.
«Многое сделано совместно для того, чтобы минимизировать нарушения прав граждан. Тенденция правильная, она идет на снижение», - подчеркнул Сергей Зайцев.
Он также отметил положительные результаты совместной работы органов областной исполнительной власти и прокуратуры в 2019 году. Особое внимание он уделил активизации действий в сфере обеспечения безопасности граждан на автодорогах.
«Во втором полугодии 2019 года отмечена тенденция снижения числа зарегистрированных ДТП и погибших в них людей», - отметил заместитель генпрокурора России.
Иван Белозерцев поблагодарил Сергея Зайцева за оказание помощи и содействие в работе.
«Те задачи, которые ставились по всем проблемным вопросам, решаются – мы работаем в тесном взаимодействии с прокуратурой области, в том числе по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». У нас хороший результат в Российской Федерации, мы три года подряд входим в тройку лучших регионов, и наша задача, чтобы нарушений законодательства становилось с каждым годом меньше и меньше», - сказал глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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