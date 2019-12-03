Пензенский губернатор поздравил юристов с профессиональным праздником

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 декабря 2019, 13:04Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев направил поздравление с профессиональным праздником сообщества правоведов, который отмечается 3 декабря.
Глава региона отметил не только способность юристов разбираться в тонкостях законодательства, но и их активную позицию в части защиты интересов государства, общества, бизнеса и простых граждан.
«Ваша плодотворная деятельность эффективно служит защите законных прав и свобод личности, развитию культуры правовых отношений, повышению уровня правосознания. Замечательно, что юристы Сурского края – настоящие профессионалы своего дела, обладающие обширными знаниями и ответственной гражданской позицией, безупречной репутацией, неизменной верностью духу и букве Закона», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Он пожелал специалистам в области права крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо страны, пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 декабря 2019, 17:08Матч между пензенским «Дизелем» и новокузнецким «Металлургом» перенесен
03 декабря 2019, 16:38В Пензе студент, ЦМИТ и лаборатория получат гранты на свои проекты
03 декабря 2019, 16:07Пензенскую область упомянули среди лидеров нацпроекта БКАД
03 декабря 2019, 15:37В Пензенской области назвали лучших инженеров
03 декабря 2019, 15:06У Памятника Победы в Пензе состоялся митинг в День неизвестного солдата
03 декабря 2019, 14:36В Лопатинском районе инвалида с онкологией оставили без лекарства
03 декабря 2019, 14:06В Пензенской области за выходные четырежды нарушили охотничье законодательство
03 декабря 2019, 13:36Житель села Канаевка вонзил нож в грудь собутыльника