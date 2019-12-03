Пензенский губернатор поздравил юристов с профессиональным праздником

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев направил поздравление с профессиональным праздником сообщества правоведов, который отмечается 3 декабря.

Глава региона отметил не только способность юристов разбираться в тонкостях законодательства, но и их активную позицию в части защиты интересов государства, общества, бизнеса и простых граждан.

«Ваша плодотворная деятельность эффективно служит защите законных прав и свобод личности, развитию культуры правовых отношений, повышению уровня правосознания. Замечательно, что юристы Сурского края – настоящие профессионалы своего дела, обладающие обширными знаниями и ответственной гражданской позицией, безупречной репутацией, неизменной верностью духу и букве Закона», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Он пожелал специалистам в области права крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо страны, пишет ИА «Пенза-Пресс».