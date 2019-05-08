В Пензе стартовал четвертый сезон КВН

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08 мая 2019, 19:09Культура
Четвертый сезон КВН открыт. За один вечер на сцену вышли 17 команд-представителей разных учебных заведений Пензы. Судейская коллегия отбирала участников в следующий тур, не поднимая оценок.
Пензенские игроки в КВН отразили в своих миниатюрках армейские, студенческие и рабочие будни. Сами, будучи еще школьного возраста, они уже верно подмечают тонкости взрослой жизни. И в какой-то мере это и притягивает пензенского зрителя.
Послушать новые шутки пришел губернатор Иван Белозерцев. Не первый год он внимательно следит за развитием пензенского клуба веселых и находчивых. И не просто следит, а поддерживает - размер финансовой помощи увеличивается из года в год.
«Буду поддерживать КВН, потому что он развивается, наши ребята вышли на всероссийский уровень, это влияет на узнаваемость Пензенской области в стране», - отметил глава региона.
На участие в четвертом сезоне заявилась 21 команда. Однако некоторые отсеялись еще на предварительном отборе. В итоге на сцене выступили 17 коллективов. В процессе репетиций многие команды были соседями в гримерках и смогли более тесно познакомиться.
«Придумываем что-то вместе, импровизируем, развлекаемся перед игрой, чтобы было легче на сцене. Если команды не знакомы, они в любом случае могут найти общий язык и подружиться, у этой игры такая атмосфера», - рассказали участники команды КВН «Делу время» Алексей Кулаков и Валерия Ушакова.
Судьи выбирали самых смешных, не поднимая оценок. 17 команд разделили на три блока. Победитель в каждом из них прошел в четвертьфинал. Это команды «Ахунская богема», «Любимый город», «Сборная мира», «Сборная ПГАУ», «Сознание», «Старперцы», «Твои подружки», «Шарашкина контора», «7 бит» и «Content company».
Кроме того, сами зрители проголосовали за лучшего артиста и за самую смешную шутку.
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