В Пензе стартовал четвертый сезон КВН

Четвертый сезон КВН открыт. За один вечер на сцену вышли 17 команд-представителей разных учебных заведений Пензы. Судейская коллегия отбирала участников в следующий тур, не поднимая оценок.

Пензенские игроки в КВН отразили в своих миниатюрках армейские, студенческие и рабочие будни. Сами, будучи еще школьного возраста, они уже верно подмечают тонкости взрослой жизни. И в какой-то мере это и притягивает пензенского зрителя.

Послушать новые шутки пришел губернатор Иван Белозерцев. Не первый год он внимательно следит за развитием пензенского клуба веселых и находчивых. И не просто следит, а поддерживает - размер финансовой помощи увеличивается из года в год.

«Буду поддерживать КВН, потому что он развивается, наши ребята вышли на всероссийский уровень, это влияет на узнаваемость Пензенской области в стране», - отметил глава региона.

На участие в четвертом сезоне заявилась 21 команда. Однако некоторые отсеялись еще на предварительном отборе. В итоге на сцене выступили 17 коллективов. В процессе репетиций многие команды были соседями в гримерках и смогли более тесно познакомиться.

«Придумываем что-то вместе, импровизируем, развлекаемся перед игрой, чтобы было легче на сцене. Если команды не знакомы, они в любом случае могут найти общий язык и подружиться, у этой игры такая атмосфера», - рассказали участники команды КВН «Делу время» Алексей Кулаков и Валерия Ушакова.

Судьи выбирали самых смешных, не поднимая оценок. 17 команд разделили на три блока. Победитель в каждом из них прошел в четвертьфинал. Это команды «Ахунская богема», «Любимый город», «Сборная мира», «Сборная ПГАУ», «Сознание», «Старперцы», «Твои подружки», «Шарашкина контора», «7 бит» и «Content company».

Кроме того, сами зрители проголосовали за лучшего артиста и за самую смешную шутку.