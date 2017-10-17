Пензенский губернатор отправился с рабочим визитом в Италию

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17 октября 2017, 10:01Общество
17 октября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев с визитом прибыл в Итальянскую Республику.
Глава региона возглавил пензенскую делегацию, в состав которой вошли руководители промышленных предприятий и организаций.
«В программе пребывания делегации региона - проведение серии переговоров с представителями итальянских производственных компаний с целью создания новых направлений экономического сотрудничества, посещение инновационных предприятий, презентация инвестиционного потенциала Пензенской области», - сообщили в пресс-центре облправительства.
Пензенцы примут участие в работе X Евразийского экономического форума, в рамках которого пройдут сессии, посвященные вопросам взаимодействия ЕС и ЕАЭС, проблемам энергетики, финансов, транспорта и инфраструктуры, межрегионального сотрудничества, информационных и цифровых технологий.
Напомним, сейчас Пензенская область занимает лидирующие позиции в организации экспортной деятельности. В первом полугодии 2017 года внешнеторговый оборот региона увеличился на 43,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Он составил 203,6 млн. долларов. При этом объём экспорта вырос на 51 %.
Италия является стратегически важным деловым партнером для региона. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, внешнеторговый оборот с республикой в прошлом году составил 13,3 млн долларов - на 3,7 млн больше, чем в 2015-м, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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