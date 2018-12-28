Пензенский губернатор опубликовал фото с известным актером

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опубликовал в Instagram фотографию с Народным артистом России Евгением Мироновым.

Судя по геометке, фото сделано было в Москве.

«Известный и любимый всеми нами актер Евгений Миронов вырос в Саратове. Поволжье богато на таланты!» - подписал снимок глава региона.

Пост губернатора собрал множество положительных комментариев, пишет ИА «Пенза-Пресс».