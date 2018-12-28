29 декабря 2018, 14:34Общество

Пензенский губернатор опубликовал фото с известным актером

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опубликовал в Instagram фотографию с Народным артистом России Евгением Мироновым.

Судя по геометке, фото сделано было в Москве.

«Известный и любимый всеми нами актер Евгений Миронов вырос в Саратове. Поволжье богато на таланты!» - подписал снимок глава региона.

Пост губернатора собрал множество положительных комментариев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://www.instagram.com/

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