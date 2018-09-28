Пензенский «Горводоканал» оштрафовали на 200 тысяч рублей

В результате были обнаружены нарушения подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, сообщили в пресс-службе пензенского УФАС России.

По итогам проверки организацию оштрафовали на 200 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».