Пензенский гимнаст победил на турнире в Санкт-Петербурге

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27 мая 2019, 16:07Спорт
В Санкт-Петербурге завершился турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина, в нем принимал участие пензенец Григорий Климентьев.
Всего в соревнованиях приняли участие 46 атлетов из четырех стран: Армении, Казахстана, Латвии и России, сообщает пресс-служба областного минспорта.
Пензенец выступал по программе мастеров спорта. В упражнениях на кольцах показал первый результат, опередив более опытного соперника из Армении Артура Давтяна и еще одного российского гимнаста Максима Ходыкина из Смоленска, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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