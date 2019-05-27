Пензенский гимнаст победил на турнире в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина, в нем принимал участие пензенец Григорий Климентьев.

Всего в соревнованиях приняли участие 46 атлетов из четырех стран: Армении, Казахстана, Латвии и России, сообщает пресс-служба областного минспорта.

Пензенец выступал по программе мастеров спорта. В упражнениях на кольцах показал первый результат, опередив более опытного соперника из Армении Артура Давтяна и еще одного российского гимнаста Максима Ходыкина из Смоленска, пишет ИА «Пенза-Пресс».