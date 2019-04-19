Пензенский гастроэнтеролог советует не ждать волшебства от врачей

Повысить доступность специализированной медицинской помощи населению! В пензенских больницах прошла акция «День открытых дверей». В выходной день любой желающий мог прийти на прием к врачу узкой практики. Советы от гастроэнтеролога пензенцы смогли получить и в городской поликлинике №1.

Уже как три года Ольга Борисочева вынуждена наблюдаться в медучреждениях. Не дает покоя язва желудка. В Пензу из Богословки в выходной день она приехала к гастроэнтерологу, чтобы получить советы по дальнейшему лечению.

Специалисты отмечают - язвенная болезнь сейчас встречается не так часто, как раньше. А вот осложнений меньше не стало. Акция «День открытых дверей» - это возможность прийти в поликлинику в субботу. Пациентов врачи принимают с 8 до 13 часов - проводят обследование, консультируют, назначают препараты и знакомят с нюансами диетического питания.

«Народ ждет волшебства! Приходят на прием к гастроэнтерологу и полагают, что одно это должно избавить их от тех проблем, которые их мучают много лет, и почему-то никто не хочет осознать, что начинать надо с себя. Со здорового образа жизни, с соблюдения диеты, режима труда, высыпаться - все эти моменты очень важны», - сказала врач-гастроэнтеролог Юлия Баландина.

Посетить гастроэнтеролога стоит в случае, если после еды присутствует горечь в ротовой полости, тошнота, ощущение тяжести в желудке, наблюдаются боли в области кишечника или желудка, имеются кожные высыпания неинфекционного характера. Кроме того, консультации врача показаны пациентам, у которых ухудшается состояние волос и ногтей без видимых причин. Расписание приема узких специалистов в рамках акции можно узнать на сайте областного министерства здравоохранения.