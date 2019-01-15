Пензенец подозревается в нападении на магазин с игрушечным пистолетом

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15 января 2019, 19:31Криминал
Житель Пензы может схлопотать тюремный срок за разбойное нападение на магазин. То, что он в качестве устрашения продавца использовал игрушечный пистолет, вряд ли освободит его от уголовной ответственности.
«Зашел обычный человек, попросил батон, а затем накинулся на меня, вытащил пистолет и начал толкать», - рассказала продавец магазина.
На записи с камеры видеонаблюдения видно, что взять кассу злоумышленнику так и не удалось. Испугавшись шума, который подняла продавщица, мужчина быстро ретировался. В дальнейшем эти кадры помогли полицейским в поиске нападавшего.
«В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции задержали лицо, подозреваемое в совершении данного преступления. Им оказался ранее неоднократный судимый житель областного центра», - прокомментировала следователь СУ УМВД России по Пензе Мария Трушникова.
Несмотря на улику, индивидуальный предприниматель решил ввести полицейских в заблуждение и сообщил, что грабитель якобы похитил из кассы 34 тысячи рублей. По сообщению пресс-службы регионального МВД, в последнее время участились случаи ложных сообщений в полицию. По всем подобным фактам ведутся проверки и будут приняты процессуальные решения.
Что касается мужчины, то он заключен под стражу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.
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