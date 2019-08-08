«Пензенский форсаж». В центре города мотороллер угодил под грузовик

На улице Кирова в Пензе произошло ДТП с участием мотороллера и грузовика. Фотографии с места происшествия очевидцы выложили в группе соцсети «ВКонтакте».

На снимке видно, что двухколесное транспортное средство угодило под грузовое авто. Возможные причины аварии пензенцы обсудили в комментариях.

«Я там был. На мотороллере было два человека, они гнали со всей дури от двух полицейских машин. Они спрыгнули с мотороллера и убежали во двор, который был недалеко», - написал один из подписчиков группы.

Другой пользователь соцсети усомнился в том, что полицейские стали бы ехать за двухколесным транспортом на легковых авто.

«Преследовать нарушителей на таких транспортных средствах полицейским нельзя, это прямое нарушение. Если они, конечно, тоже на мотоцикле то можно», - добавил пензенец.

«Пензенский форсаж», - отметил другой подписчик.

Официальной информации пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».