26 декабря 2017, 19:59Спорт Пензенский «Зенит» проводит предновогодние соревнования В Пензе разыгрывают «Кубок Зенита» (0+). Так пензенский футбольный клуб подводит итоги года. В мероприятии приняли участие 150 человек, в основном дети. Для многих из них это первые соревнования в жизни. Кульминацией станет матч тренеров против дубля пензенского Зенита. По словам организаторов предновогоднего турнира, это больше спортивный фестиваль.

«Кубок Зенита» разыгрывают спортсмены самых разных возрастов. В первые дни соревнований на крытой площадке стадиона собрались самые юные участники. На трибунах пока из болельщиков только родители.

Эти матчи, замечают судьи и тренеры, скорее для того, чтобы набить ногу, сделать формат соревнований привычным для начинающих спортсменов.

«Это смотр проделанной работы за год. Оцениваем мальчишек, как они подросли, чему научились. Самое главное, что они практикуются, для них это очень важно», - рассказал судья соревнований Михаил Крюков.

Финал соревнований пройдет на стадионе Первомайский. Кому достанется «Кубок Зенита», станет известно 29 декабря.

Спорт

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