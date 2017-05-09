09 мая 2017, 15:01Спорт Пензенский ФК «Зенит» одержал победу в Брянске Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил футбольный клуб «Зенит» с победой над брянским «Динамо», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Матч, который состоялся 8 мая, закончился со счетом 3:0 в пользу «Зенита». На протяжении трех лет встречи клубов заканчивались нулевыми ничьими, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.

«Перед Днем Победы наши футболисты сделали городу достойный подарок – победу в этом матчи. От души их поздравляю. Так держать», – сказал Виктор Кувайцев.

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