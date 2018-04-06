Пензенский фестиваль вошел в топ-10 культурных событий весны

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06 апреля 2018, 16:04Культура
Аналитическое агентство ТурСтат по результатам анализа популярности весенних фестивалей составило рейтинг самых интересных культурных событий России. Пензенская «Золотая провинция» вошла в десятку лучших.
Театральный фестиваль «Золотая провинция» в Пензенской области вошел в первую десятку популярных у туристов культурных событий весны 2018 года, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Здесь также оказались фестиваль «Московская весна A Cappella» (16+), фестиваль балета Dance Open (12+) в Санкт-Петербурге, музыкальный фестиваль «Весна в Клину» (12+), кинофестиваль «Красногорский» (12+) в Московской области и другие мероприятия.
Всероссийский фестиваль театральных коллективов «Золотая провинция» (12+) - ежегодный, в этом году он пройдет с 9 по 13 апреля в Кузнецке, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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