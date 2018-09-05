Пензенский фестиваль «Улитка» пройдет на трех площадках города

В Пензе 8 сентября откроется пятый фестиваль «Улитка» (6+). За годы своего существования творческий форум сумел объединить наиболее интересные и успешные театры России и зарубежья, работающие в формате камерных кукольных спектаклей. Лучшие постановки пензенцы смогут увидеть не только в «Кукольном доме», но и на малой сцене драмтеатра и в «Доме Мейерхольда».

В рамках фестиваля, который приурочен к 75-летию пензенского «Кукольного дома», зрители смогут за четыре дня увидеть девять постановок. Мероприятие появился в мае 1993 года, когда местный театр праздновал полувековой юбилей. После проводился в 98-м, 2008-м и 2013 годах.

«На последнем фестивале мы решили, что сюда должны приезжать самые успешные театры с лучшими спектаклями, причем не только с позиции зрительского интереса, но и с богатой фестивальной историей», - сказал художественный руководитель пензенского областного театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков.

В рамках фестиваля можно будет увидеть работы трех театров из Санкт-Петербурга. «Складной жираф» покажет «Серебряное копытце» (6+), театр марионеток «Кукольный дом» - «Золушку» (6+), а Karlsson Haus - спектакль «Ваня» (6+). Ульяновский театр кукол имени Леонтьевой продемонстрирует «Волшебный колодец» (6+), а коллектив московского академического центрального театра кукол имени Образцова - постановку «Али-Баба и сорок разбойников» (16+). Кроме того, приедет болгарский театр «Аладдин» со сказкой «Рыбак и Золотая рыбка» (6+).

«Будет задействованы «Кукольный дом», площадка театра Дапертутто, территория «Дома Мейерхольда» и малая сцена областного драмтеатра», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Однако основной площадкой все же будет «Кукольный дом». Там пройдет пять спектаклей. К началу фестиваля появился обновленный малый зал.

«Малый зал обновили по федеральной программе. Спасибо, что все так быстро сделали, обновили лавочки, пандусы», - сказала директор пензенского областного театра «Кукольный дом» Людмила Золотухина.

Фестиваль «Улитка» стартует 7 сентября спектаклем пензенского театра по пьесе Чехова «Медведь» (16+) и продлится до 10 сентября.