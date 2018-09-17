В Пензе прошел фестиваль «Осенняя канитель»

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17 сентября 2018, 19:09Культура
В Пензе прошел фестиваль творчества и рукоделия «Осенняя канитель». Его главными героями стали ремесленники из 15 регионов России и Белоруссии. В 2018 году местом проведения стала набережная в селе Засечном.
Палатки с сувенирами развернулись на протяжении всей набережной. Народные умельцы предлагали гостям праздника сувениры, игрушки, кружки, куклы, ножи и другие изделия из дерева, пряжи, металла, кожи и керамики. Посмотреть на работы ремесленников съехались сотни жителей региона.
Сергей Данилкин ищет вдохновение на просторах интернета, а героями его композиций зачастую становятся герои фильмов и мультиков. На создание одной скульптуры у мастера уходит десять дней кропотливой работы. Теперь ремесленник хочет модернизировать свое увлечение.
«Пришел к выводу, что механизация нужна с помощью гидравлики и рычагов. Могу голыми руками, но это очень тяжело», - рассказал он.
А уроженец Кузнецкого района Венцеслав Бочков, ныне живущий в Тольятти, пять лет работает с деревом. Он точно знает, какая порода подойдет для шкатулок, а из какой можно сделать украшения для интерьера, что называется, на века.
«Сначала делал много лишней работы, то есть вырезал, шлифовал, подгонял, дорабатывать приходилось проекты, а потом уже привык, научился, и стало проще», - сказал мастер.
В 2018 году «Осенняя канитель» собрала более 100 участников. География обширна. В Пензу прибыли мастера из Поволжья, регионов Центрального федерального округа и Белоруссии.
«Шикарные работы. Все мастера опытные, давно и постоянно участвуют в подобных фестивалях. Не пришлось даже отбор проводить. Представлены замечательные интерьерные куклы и изделия из кожи, а также техники, в которых мало кто работает», - рассказала организатор фестиваля творчества и рукоделия «Осенняя канитель» Людмила Тимакова.
Гостей ждала не только выставка-ярмарка. Все желающие могли стать участниками мастер-классов, сделать снимки в тематических фотозонах. Для любителей фольклорной музыки организаторы подготовили большой концерт народных коллективов под открытым небом.
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