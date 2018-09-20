Пензенский фестиваль «Осенняя канитель» отметили на федеральном уровне

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 сентября 2018, 19:47Культура
Пензенский фестиваль творчества и рукоделия «Осенняя канитель» (0+) вошел в число лучших по версии первой профессиональной премии «Событие России». Праздник занял второе место, уступив лишь фестивалю «Душа России», который проводится во Владимирской области.
«Мы оставили на их сайте заявку, в ответ пришло письмо о том, что мы попали в лист финалистов. Там было порядка 27 проектов в номинации «Народные гулянья и праздники». Затем нас пригласили на очную защиту», - рассказала организатор фестиваля творчества и рукоделия «Осенняя канитель» Людмила Тимакова.
Это достижение даст возможность региональному фестивалю попасть на так называемую «Живую карту России». Там отмечаются наиболее масштабные и интересные культурные события, а также достопримечательности. Кроме того, информационным ресурсом пользуются российские туроператоры, которые смогут предлагать поездку на фестиваль своим клиентам.
20 сентября 2018, 19:59Пензенские наркополицейские задержали межрегионального курьера
20 сентября 2018, 19:57Пензенские школьники посетили духовную семинарию
20 сентября 2018, 19:54Пензенец попался в ловушку интернет-мошенников
20 сентября 2018, 19:52В Пензе обсудили проблемы заболевания репродуктивной системы
20 сентября 2018, 19:47Пензенский фестиваль «Осенняя канитель» отметили на федеральном уровне
20 сентября 2018, 19:44В Пензе готовятся к первому гастрономическому фестивалю
20 сентября 2018, 19:42В Пензе чествовали работников лесной отрасли
20 сентября 2018, 19:37В Пензе жители многоэтажки вынуждены спать и есть при зловонном запахе