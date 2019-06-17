Пензенский фестиваль «ДаншиноFEST-2019» посетили 5000 человек

В Белинском районе Пензенской области прошел второй межрегиональный историко-культурный фестиваль «ДаншиноFEST-2019». Как и год назад, организаторы постарались успешно совместить на площадке исторические обычаи мордовского села и культурные традиции других народов.

Основой «ДаншиноFESTа» стал фестиваль «Танцуй и пой, моя деревня», который проходил на праздник Святой Троицы, но участвовали в нем только местные коллективы. Организаторы постарались познакомить гостей фестиваля с традициями и обычаями мордовского народа.

«Шумбрат, шумбрат, шумбрат». Эти слова очень значимые, означают «здравствуйте» и «будьте здоровы». «Течи, ванди и фалу» - сегодня, завтра и всегда. Благодаря этому народ приезжает, вспоминает свои корни, традиции и, соответственно, будет развиваться дальше», - рассказал председатель межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрий Мишанин.

Фестиваль решили переименовать в 2018 году, когда он стал межрегиональным. Частичку своей культуры в него привнесли русско-народные коллективы, а также гости из других регионов - московский казачий хор, танцевальный ансамбль «Кабардинка» и многие другие.

«У нас более сдержанные, статные, скромные, величественные танцы. У вас же они раскованнее. Ну, в общем, отличия имеются», - сказала участница ансамбля танца «Кабардинка» Марьяна Шекихачева.

Люди продолжали приезжать даже после того, как начало вечереть, причем не только из близлежащих сел, но и со всей Пензенской области. Фестиваль посетили гости из Самарского региона. Это говорит о том, что праздник мордовской культуры, который уже стал многонациональным, с каждым годом привлекает все больше и больше внимания.

На фестивале нашлось место и более суровым развлечениям. Кулачные бои - давняя мордовская традиция, однако кроме этого все желающие смогли научиться стрелять из лука или пофехтовать на мечах.

«Есть два направления фехтования, которое мы у себя в клубе проводим - это историческое, боевое и сценическое. В последнем мы стараемся показать именно красоту владения мечом», - рассказал руководитель студии сценического фехтования «Бранд» Максим Терешин.

На региональном уровне признают, что «ДаншиноFEST» с каждым годом растет, и о нем знают уже не только в Пензенской области, но и далеко за ее пределами. Говорит об этом и количество гостей. В 2018-м туда приехали 3000 человек, а на этот раз организаторы насчитали пять.

За год, конечно, была проведена колоссальная работа. Это, наверное, единственный фестиваль, который имеет такой длинный пролог. То есть, фактически, он стартовал уже в марте с выступления прославленного ансамбля «Кабардинка». Придуманы и постфестивальные мероприятия. По-моему, 2 августа впервые в области состоится показ мордовской моды», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Мы решили площадку, где объединяются несколько сел: Пяркино, Даньшино, Корсаевка, - использовать для выступления коллективов, чтобы люди приходили», - сказал организатор культурного фестиваля «ДаншиноFEST» Николай Пиксин.

В 2020 году организаторы планируют сделать фестиваль (16+) еще масштабнее. «ДаншиноFEST» должен стать двухдневным праздником, чтобы с мордовскими традициями могли познакомиться еще больше гостей.