Пензенский еж-супергерой открыл миру свою личность

В Пензе появился супергерой. Уже больше месяца на страже спокойствия жителей города стоит большой еж. Неизвестный, облаченный в костюм персонажа детской сказки, подобно героям из комиксов, готов спасать мир, но в тихой Пензе по большей части ему приходится переводить через дорогу старушек, выталкивать застрявшие автомобили и чистить снег.

Видео, где большой еж переводит через дорогу пожилую женщину, за считанные часы стало одним из самых популярных у пользователей интернета. Завершив доброе дело, герой ролика скрывается, оставляя пензенцев в недоумении. Через неделю лесной обитатель вновь вышел на улицы города. С этого момента любопытные горожане начали пристально следить за героем. Известного своими добрыми делами ежа встречали рядом с институтами и торговыми центрами. И всякий раз обыватели задавались вопросом - кто же скрывается под маской.

Народного героя зовут Сергей, супергероем он стал негласно в конце января. О том, что парень творит добро на улицах Пензы, до сих пор не догадывались ни друзья, ни знакомые. Обычно в образе ежа Сергей появлялся на выставках, дегустациях, в магазинах. Выйти в город он решил после сильного снегопада. Рассказал, что в такую погоду горожанам была необходима помощь, - это и ежу понятно.

«Это пример для тех, кто сомневается, стоит ли делать что-то хорошее или нет. Когда такие события происходят в городском масштабе, люди начинают думать по-другому», - сказал Сергей Андреев.

Оказалось, что ежик - активный пользователь интернета. После публикации видео добрых дел, у него появились аккаунты в социальных сетях. За его жизнью только в Instagram следят больше 3000 человек.

«Помимо большого ежика, есть еще маленький - путешественник. Сейчас они слились вместе в один аккаунт во всех соцсетях. Люди смотрят, комментируют. Очень много иностранцев, которые отмечают друзей», - рассказал бренд-менеджер пищекомбината Кирилл Исаков.

Героизмом свои действия парень не считает. Почистить снег, подтолкнуть застрявшую машину, обрадовать цветами девушек - это те дела, которые, по словам героя, может сделать каждый. Ежик готов помогать жителям города еженедельно, лишь бы пензенцы были рады.