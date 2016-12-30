Пензенский экстремал залез на главную елку города

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30 декабря 2016, 16:33Общество
В Пензе местный житель покорил главную елку города на фонтанной площади.
По его словам, он хотел осуществить эту мечту на протяжении шести месяцев, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Насколько мне известно, и, если верить Гуглу, то еще подобного никто не делал из руферов. Поэтому, пожалуй, я обнаглею чуть-чуть и скажу, что это достойно вашего лайка. Недавно я залез на центральную, главную елку города Пенза (высота ее составила 25 метров). До самой звезды долезть не удалось, было слишком опасно, поэтому я не стал рисковать. Все действо происходило ночью. К нашему удивлению, народа было слишком много для 4 часов утра», - написал он на своей странице в социальной сети.
Парень также опубликовал на своей странице фото и видео своего поступка. Неудачей, по его словам, было то, что камера, установленная на голове, «начала снимать не в 1080р (30 кадров в секунду) а в 480р (240 кадров в секунду), отсюда – плохое качество фото.
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