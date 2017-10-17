17 октября 2017, 19:17Общество Пензенский «Экспресс» совместно с «СТС» лидируют в рейтинге телеканалов 73% россиян, согласно статистике, смотрят телевизор. Лидирующие позиции в рейтинге телеканалов, вещающих в малых городах России, как стало известно, занимает «СТС» совместно с телеканалом «Экспресс». Таковы данные ведущей исследовательской компании «Mediascope». О телесмотрении и результатах медиа исследования говорили в эфире радиопрограммы «Эхо Пензы» (12+).

Руководство телерадиокомпании «Экспресс» решило узнать, какие позиции по телесмотрению занимает телеканал «СТС» совместно с «Экспресс». Замеры получили в рамках исследования, которое провел единственный официальный телеизмеритель «Mediascope». Показатели, которые заслужил пензенский телеканал с шестичасовым вещанием, порадовали.

«В целом, «СТС» из пятерки каналов не выпадает. Цифры телесмотрения - это основной инструмент для рекламодателей. Это исследование опубликовано на «Пенза-Пресс» в свободном доступе», - сказал генеральный директор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов.

Эксперты учитывали три основных показателя: время просмотра, возраст и гендерные признаки телезрителя. Оказалось, что «СТС» и «ТВ-Экспресс» смотрят больше не женщины, а мужчины — второе место среди мужской телеаудитории всех возрастов в сутки, более 11%, среди 24 российских телеканалов. В вечерний прайм-тайм эта цифра вырастает до 12,5%.

Второе место в списке всех телеканалов, вещающих в регионе у «СТС-Экспресс», по просмотрам среди пензенцев от 18 до 54 лет. Отличные показатели и по другим параметрам - к примеру, принять сигнал телеканала могут более 90% аудитории. Телеканал «Экспресс» продолжает развивать собственное вещание. Появляется все больше свежих, качественных, полезных и ярких авторских программ. Что касается новостей, то теперь в течение дня без пяти минут каждого часа в прямом эфире выходят короткие, а главное, актуальные выпуски программы «События» (16+).

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