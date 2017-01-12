12 января 2017, 17:32Общество Пензенский «Экспресс» претендует на 21-ю кнопку Пензенский «Экспресс» допущен к процедуре выбора обязательного общедоступного телеканала субъекта РФ, сообщает региональное управление Роскомнадзора.

Основные процедуры будут проходить в Москве, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Напомним, в настоящее время идет формирование общедоступных мультиплексов (пакетов из 10 каналов), которые телезрители при переходе на цифровое вещание смогут смотреть бесплатно. В первые два вошли федеральный каналы. Планируется, что заветную 21-ю кнопку в регионе займет обязательный общедоступный региональный телеканал. Платить за просмотр его передач зрителям не придется. Отбор будет проводить Роскомнадзор при участии местных властей.

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