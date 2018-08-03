Пензенский «Экспресс» может войти во второй цифровой мультиплекс

У жителей отдаленных уголков страны может появиться возможность смотреть местные телеканалы в цифровом качестве. Генеральный директор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов выступил с инициативой включить обязательные региональные телеканалы, которые выиграли так называемую 21-ю кнопку, во второй цифровой мультиплекс. Это предложение он озвучил на совещании по вопросам цифровизации телевидения, которое состоялось в Москве в Совете Федерации. Если предложение получит одобрение властей, телеканал «Экспресс» смогут смотреть не только абоненты кабельных сетей, но и жители самых глухих сел и деревень.

События родной области, истории о пензенцах и для пензенцев. Региональное телевидение в цифровом качестве - в каждый дом. Пока это мечта, рассказывает генеральный директор телеканала «Экспресс» Степан Парфенов. Сейчас россияне могут смотреть в современном формате только федеральные телеканалы. О том, что происходит в родном регионе, оперативно могут узнавать лишь абоненты кабельного ТВ.



Проблемы, существующие в сфере цифрового вещания, обсудили в Совете Федерации. За одним столом с сенаторами собрались представители Роскомнадзора и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также руководители ряда региональных телеканалов.



«По нашим данным, 98% населения России имеют возможность принимать в цифровом формате десять телеканалов, три радиоканала первого мультиплекса и около 70% имеют доступ к каналам второго мультиплекса», - сообщила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова.

На встрече говорили о том, как обеспечить доступ к цифровому телевидению оставшейся части населения. В основном, это жители отдаленных районов. Пока им предлагают самостоятельно покупать специальные телевизионные приставки с 30% скидкой.



«Если человек идет и должен купить или новый цифровой телевизор, или новую цифровую приставку, он должен это делать ради определенного бонуса. 20 телевизионных каналов – это, в принципе, тот бонус, ради которого можно пойти и купить цифровую приставку. Минимальная цена - 600 рублей», - сказал министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

В ходе разговора коснулись еще одной важной темы - того, как работает так называемая 21-я кнопка. На ней размещаются телеканалы, обязательные для трансляции в том или ином субъекте федерации. Генеральный директор телеканал «Экспресс», который также принимал участие в заседании, предложил включить их в цифровой пакет второго мультиплекса. Тогда к 20 федеральным каналам добавится один региональный, и у жителей всех без исключения сел и деревень появится возможность следить за событиями происходящими в их областях, краях округах и республиках.



«Мое предложение - самое дешевое и самое быстрое. Здесь не надо вносить никакие большие деньги, не надо проводить какие-то долгосрочные строительные проекты - только поменять немножко нормативную документацию, и эта система будет работать», - отметил Степан Парфенов.

Эта инициатива директора телерадиокомпании «Экспресс» заинтересовала стороны. Тем более речь о включении региональных каналов в мультиплекс ведется с 2009 года.



«Прямо как под копирку одни и те же ответы, что да, можно. Признают, можно включить, но ухудшится качество вещания. Так пусть оно ухудшится, но у людей будет региональное ТВ», - сказала член Совета Федерации России Елена Мизулина.

Преимущество предложенного варианта - в том, что для его реализации достаточно внести изменения в разрешение на использование частот. Но это уже вопрос изменения законодательства. Первым региональным каналом, который войдет во второй цифровой мультиплекс, может стать телеканал «Экспресс», так как, скорее всего, в случае одобрения инициативы озвученной в Совете Федерации, пилотный проект будет реализован на базе Пензенской области.