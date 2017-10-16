Пензенский экс-главврач через суд пытался восстановиться на работу

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16 октября 2017, 12:31Общество
В Пензе бывший главный врач больницы обратился в суд, чтобы признать его увольнение недействительным.
По данным суда, мужчина работал в должности главного врача одной из больниц, согласно приказу министерства здравоохранения Пензенской области его уволили. Мужчина посчитал, что решение не законно, так как по собственному желанию уходить он отказывался. Бывший главный врач хотел восстановиться в должности и потребовал взыскать зарплату за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда.
«Он полагает, что его увольнение не соответствует общественным интересам организации, а собственник, при принятии такого решения, злоупотребил своим правом», - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города Пензы.
В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что доводы исца о его дискриминации необоснованны и увольнение законно.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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