22 декабря 2017, 19:09Спорт Пензенский ДС «Буртасы» принимает соревнования по плаванию В Пензе стартовали открытые областные квалификационные соревнования на призы Детской лиги плавания «Поволжье» (0+). В них приняли участие 48 команд из 19-ти регионов страны. Бороться за звание лучших в своих возрастных категориях будут 900 участников.

Во дворце водного спорта «Буртасы» собрались сотни пловцов из разных регионов страны. Все они с нетерпением ждут начала открытых областных квалификационных соревнований на призы Детской лиги плавания «Поволжье». Перед заплывами с последними наставлениями к спортсменам обратился министр физической культуры и спорта Пензенской области.



«Желаю, чтобы ваши спортивные результаты постоянно росли, чтобы вы занимались плаванием, радовали себя и своих родителей», - сказал Григорий Кабельский.

Кроль, брасс, баттерфляй, и еще несколько смешанных эстафет. 900 спортсменов разного возраста выступят на дистанциях 50, 100,200 и 400 метров. К турниру каждый пловец готовился не один месяц. Перед заплывом тренеры напомнили ребятам технику плавания.

На водных дистанциях попробовать свои силы наравне со спортсменами смогут и ребята с начальной подготовкой. Судьи предупредили - новичкам никаких поблажек не будет.

«Наши соревнования проходят по всем условиям, по всем правилам федерации плавания, без каких-либо исключений. Поэтому судейский состав, как и на профессиональных соревнованиях, следит абсолютно за всем», - сказал председатель правления Детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

В течение трех соревновательных дней в каждой возрастной категории определят победителей и призеров. Ребят ждут дипломы, медали и спортивный инвентарь.

Спорт

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