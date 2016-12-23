Пензенский драмтеатр прошел противопожарную проверку

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 декабря 2016, 11:17Общество
В Пензе сотрудники МЧС проверили противопожарную безопасность драматического.
Четыре огнетушителя замаскированы под сугробы и уже готовы к работе, впрочем, как и все средства пожаротушения в драматическом театре. Их состояние перед новогодними праздниками проверили сотрудники МЧС. Для театральной труппы они провели инструктаж и напомнили, как пользоваться оборудованием.
Особое внимание – главному символу Нового года. Как и положено, ель выполнена из искусственных негорючих материалов и имеет устойчивое основание. А яркие огоньки гирлянды – это светодиодные лампочки, которые не нагреваются.
«Театр обеспечен первичными средствами пожаротушения – это огнетушители. Внутренний противопожарный водопровод, системы пожарной автоматики и противопожарный занавес находятся в исправном, рабочем состоянии», - рассказал старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы Алексей Виноградов.
Всего в драматическом театре проведут 46 новогодних елок. За время новогодних праздников в хороводе с Дедом Морозом и Снегурочкой пройдут около 20 тысяч детей со всей области. Во время каждого представления в театре поблизости будет дежурить служба пожаротушения.
24 декабря 2016, 11:17Пензенский драмтеатр прошел противопожарную проверку
23 декабря 2016, 19:59В Пензенской области добились прогресса в развитии промышленного потенциала
23 декабря 2016, 19:37В Пензе за неправильное расположение вывесок нарушителям грозит штраф
23 декабря 2016, 19:33Главред «Пенза-Пресс» рассказала о пресс-конференции Путина
23 декабря 2016, 19:29Пензенское отделение «Единой России» подвело итоги работы 2016 года
23 декабря 2016, 19:22В Пензе для детей в больнице устроили праздник
23 декабря 2016, 19:11В Кузнецке на площади слепили снежные фигуры сказочных героев
23 декабря 2016, 19:09В Пензе прошла елка для «детей войны»