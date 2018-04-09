Пензенский драмтеатр получит грант на постановку пьесы Горького

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09 апреля 2018, 10:32Культура
Творческий проект пензенского драматического театра включили в организационно-финансовый план федеральной целевой программы «Культура России» на 2018 год. Соответствующий приказ подписал министр культуры РФ Владимир Мединский.
В год 150-летия со дня рождения Максима Горького федеральный Минкульт поддержал заявку пензенского драмтеатра на постановку спектакля «Васса Железнова» (16+) по пьесе великого русского прозаика и драматурга, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Работа над спектаклем начнется после летнего отпуска. Премьера планируется в октябре.
Напомним, с 2013 года пензенский драмтеатр четыре раза становился получателем федеральных грантов в рамках ФЦП «Культура России», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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