24 апреля 2017, 17:44Культура Пензенский драмтеатр на фестивале «Золотая провинция» удостоили двух наград Завершился VI театральный фестиваль «Золотая провинция». Он проходил с 17 апреля в Кузнецке и в Пензе. На театральных площадках выступили 12 профессиональных и любительских коллективов, в том числе - гости из других регионов. В заключительный день пензенскому зрителю пермский театр «У моста» представил премьерный спектакль «Ханума» (12+).

Ни одного свободного места в зрительном зале драмтеатра, в проходах выставили дополнительные стулья. Каждый год фестиваль «Золотая провинция» собирает тысячи зрителей. Однако, по словам организаторов, такого аншлага еще не было.



«Для меня это было впервые, что после каждого спектакля, а у меня их было 22 в этом году, овации не прекращались в течение 30-40 минут, это было великолепно. Уровень фестиваля растет, мы идем вверх и, я надеюсь, что это будет продолжаться очень долго», - сказала организатор театрального фестиваля «Золотая провинция» Наталья Тескина.



Семь дней, пять театральных площадок, 12 профессиональных и любительских коллективов из Пензы, Кузнецка, Заречного, Москвы, Московской области и Перми. Последний стал, пожалуй, самым титулованным участником фестиваля. Лауреат российской Национальной театральной премии «Золотая маска» пермский театр «У моста» представил премьеру спектакля «Ханума».



Спектакль-праздник, спектакль-фейверк, первый волшебный и добрый в репертуаре мистического театра «У моста», по словам его художественного руководителя. Действие происходит в конце XIX века в Грузии. Старый князь, пропивший и прогулявший все, что можно, ищет богатую невесту, чтобы оплатить долги и выкупить заложенное имущество. За его счастье борются две свахи — Ханума и Кабато.



«Ханума» - совершенно сумасшедший спектакль. Мы, репетируя, выпили 120 бутылок грузинского вина, танцевали грузинские танцы. Из Грузии нам прислали настоящие папахи, кинжалы. Мы погрузились в эту стихию, и я понял, что мы обязательно должны этот праздник привезти сюда», - поделился художественный руководитель театра «У моста» Сергей Федотов.



Для пермского театра участие в фестивале стало юбилейным - 155-ым. В Пензе коллектив выступает уже четвертый год. Сам фестиваль «Золотая провинция» проходит уже шестой раз. В 2017 году он обрел статус международного.



«Фестиваль - это единственная возможность на сегодняшний день театрам выезжать в другие города и показывать себя другому зрителю, других возможностей нет. Это как раз то самое время, когда мы обмениваемся энергиями, что-то новое узнаем для себя. Именно во время фестивалей рождаются идеи, как дальше развивать театр», - отметил художественный руководитель Пензенского областного драматического театра, соорганизатор IV театрального фестиваля «Золотая провинция» Сергей Казаков.



Среди профессиональных коллективов пензенский драмтеатр был удостоен сразу двух наград — почетного диплома за спектакль «Щелкунчик» (0+) и диплома в номинации «Лучшая женская роль», который получила заслуженная артистка России Галина Репная за роль Елизаветы Арсеньевой в камерном спектакле «Путь левой руки». Лучшим спектаклем фестиваля, по мнению жюри, стала постановка «Революция» театрального объединения «Маленькая страна — 42-я улица» (12+) пензенской гимназии № 42.

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