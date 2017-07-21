23 июля 2017, 15:50Общество Пензенский «Дом Ветеранов» оснастили новым оборудованием В пензенском доме ветеранов для постояльцев с ограниченными возможностями здоровья создали более комфортные условия проживания. В рамках программы "Доступная среда" там обустроили пандусы, заменили лифты и установили специальное оборудование для слабовидящих.

Эта, с виду, обычная лампочка на самом деле - световой маяк. Он очень помогает слабовидящим людям. По программе "Доступная среда" пензенский «Дом Ветеранов» оснастили оборудованием и приспособлениями, которые призваны облегчить жизнь его постояльцев. Кроме световых маяков, здесь появились дублирующие таблички с надписями сделанными шрифтом Брайля.

Для инвалидов-колясочников в социальном учреждении смонтировали пандусы. Насколько они удобны, пенсионер Александр Трошин проверил лично.

«Мне удобно тут все. Все льготы есть. Ну, а в остальном тут врачи и все есть», - сказал пенсионер Александр Трошин.

В "Доме Ветеранов" заменили два лифта. Они тоже приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь проживает больше трехсот постояльцев. Из них - 57 инвалиды-колясочники.

По словам исполняющего обязанности директора учреждения Андрея Сармина, программа формирования доступной среды позволила реализовать давние мечты.

«Я хочу, чтобы эти программы продолжались. Это все-таки какая-то помощь. В первую очередь материальная помощь», - отметил он.

Программа формирования доступной среды для инвалидов работает в регионе с 2012-го года. Для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья адаптировали 61 объект социальной инфраструктуры и закупили восемь единиц общественного транспорта. На этом действие программы не закончится.

«На текущий момент времени у нас в планах в этом году приобрести еще один пассажирский низкопольный автобус и адаптировать порядка 22 объектов социальной инфраструктуры», - сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин.

В пензенском "Доме Ветеранов" работают 150 социальных и медицинских работников. Если их помощь понадобится, по всему зданию установлены кнопки вызова персонала. Кроме установки нового оборудования, в корпусах учреждения провели косметический ремонт.

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