Пензенский дом народного творчества отреставрируют в 2019 году

Два пензенских учреждения культуры в будущем должны кардинально обновиться. Речь идет о музее народного творчества и областном театре «Кукольный дом». 1 октября эти объекты посетил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенский музей народного творчества ожидает масштабная реставрация. Здание, возведенное еще в XVIII веке и принадлежавшее родной тете русского путешественника Лаврентия Загоскина, обветшало и требует обновления. Приступить к реставрации памятника культуры регионального значения предполагается в 2019 году.

«Здесь уже давно не было даже косметического ремонта, здание обветшало. Балясины некоторые выпали, резьба по дереву в непрезентабельном состоянии, обшивка, краска облезла. Нужно посмотреть, в каком состоянии сруб — возможно, придется менять бревна», - рассказал директор пензенского краеведческого музея Владимир Зименков.

В последний раз капитальный ремонт здесь проводился в 1972 году, а с 1975-го в здании заработал музей. Сколько потребуется денег на его реставрацию - пока неизвестно, но это точно несколько десятков миллионов рублей.

Проектно-сметная документация, на которую выделено 3,5 миллиона рублей, должна быть готова до 20 декабря. Иван Белозерцев призвал пензенские компании принять участие в конкурсе. Губернатор отметил, что в обновлении нуждается и прилегающая к музею территория.

Далее глава региона посетил кукольный дом. По словам художественного руководителя театра Владимира Бирюкова, в здании не было ремонта с 1976 года. Сейчас зрителей здесь готов принять только малый зал на 60 человек, а вот в большом зале спектакли проводить нельзя — отсутствие системы пожаротушения делает это невозможным. И даже если эту проблему решить технический вопрос, сцена не подходит для спектаклей, так как там нет возможности создавать спецэффекты и зрелище.

«Сегодня XXI технологический век. Детский театр - театр волшебства, чудес и превращений. Если мы хотим, что бы в этот театр ходили люди, он должен быть конкурентным», - сказал художественный руководитель пензенского областного театра кукол Владимир Бирюков.

Губернатор Иван Белозерцев обсудил с подчиненными два варианта развития событий — строительство нового здания для пензенского театра кукол и реконструкцию уже имеющегося. Зампред областного правительства Олег Ягов предложил дождаться федеральной программы по реконструкции кукольных домов, в рамках которой можно было бы обновить часть здания.

«Если объем средств будет очень серьезный - 200-300 миллионов, можно пойти по пути реконструкции. Если он будет небольшим, то нет смысла заниматься реконструкцией, а нужно готовить проект нового кукольного театра», - подчеркнул глава региона.

Иван Белозерцев поблагодарил сотрудников кукольного театра за то, что, несмотря на работу в таких условиях, учреждение является одним из лучших в России, пообещал изучить ситуацию и принять решение по его дальнейшей судьбе.