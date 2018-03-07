Пензенский дом детского творчества победил во всероссийском конкурсе

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения провел всероссийский конкурс «Лучшая программа организации детского отдыха», в нем приняли участие пензенцы.

На конкурсе было представлено 230 работ из 63 субъектов России. Участники состязались в восьми номинациях.

Работа Дома детского творчества №1 Пензы «Академия РОСТА» заняла призовое место в номинации «Программы организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия», сообщает пресс-служба регионального минобра.

Церемония награждения авторов программ состоится 15 марта в Москве, пишет ИА «Пенза-Пресс».