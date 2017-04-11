11 апреля 2017, 19:25Спорт Пензенский «Дизелист» вышел в финал НМХЛ В отличие от старших товарищей, хоккеисты «Дизелиста» проводят, пожалуй, лучший сезон в истории клуба. Молодежка готовится к финальной серии первенства Национальной молодежной хоккейной лиги. В борьбе за Кубок Регионов дружина Алексея Ваулина сразится с лучшей командой восточной конференции – «Горняком» из Республики Башкортостан. Первые матчи состоятся уже в конце этой недели.

Главный тренер «Дизелиста» Алексей Ваулин придерживается одного из распространенных спортивных суеверий – не бриться накануне ответственных матчей. Повод не пользоваться лезвием - более чем значимый: молодежка «желто-синих» впервые в своей истории сыграет в финале первенства Национальной молодежной хоккейной лиги.

«Ребята верят в себя и друг в друга, команда полная. Тяжело обыграть тех, кто силен духом, где каждый друг за друга, плюс выполнение игрового задания, игровая дисциплина», - сказал главный тренер МХК «Дизелист» Алексей Ваулин.

В финале турнира «Дизелист» встретится с лучшей командой восточной конференции – «Горняком» из Республики Башкортостан. Согласно результатам жеребьевки, первые матчи пензенский клуб проведет на выезде. Большие надежды в команде возлагают на одного из лучших бомбардиров лиги - Владислава Волкова. На его счету есть уже десяток заброшенных в сезоне шайб.

«Всегда на игру выхожу эмоционально заряженным, с большим желанием не обязательно забить гол, а выполнить тренерскую установку, а когда ее выполняешь, то и голы сами появляются», - сказал он.

В обороне «Дизелиста» тоже все в порядке. Ворота защищает лучший голкипер лиги Максим Борисов. В этом сезоне он отражает 97% бросков. Это значит, что в сетку его ворот залетают только три шайбы из 100.

«Система игры такая: как можно надежнее сыграть сзади. Эти цифры - общий результат работы всей команды», - сказал он.

Первые матчи финальной серии состоятся в городе Учалы 15 и 16 апреля. Ответные поединки пройдут в Пензе 19 и 20 апреля. Согласно регламенту состязаний, обладатель Кубка Регионов определится в серии до трех побед.

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