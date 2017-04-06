06 апреля 2017, 13:01Спорт Пензенский «Дизелист» вырвался вперед в первенстве НМХЛ Пензенский «Дизелист» вышел вперед в полуфинальной серии первенства Национальной молодежной хоккейной лиги. Третий поединок против ярославского «Локо-Юниора» завершился минимальной победой «желто-синих» - 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил Владислав Волков в середине второго периода. Дружина Алексея Ваулина повела в серии - 2:1, и теперь находится в шаге от выхода в финал.

Победителя этой пары в борьбе за Кубок регионов уже ждет «Горняк». В параллельном полуфинале клуб из Республики Башкортостан трижды обыграл курганский «Юниор».

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