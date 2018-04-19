Пензенский «Дизелист» выиграл Кубок регионов НМХЛ

Пензенский «Дизелист» стал обладателем Кубка регионов первенства Национальной молодежной хоккейной лиги. Грандиозная победа в финальной серии со счетом 3:0 и 13:1 по сумме трех матчей с нефтекамским «Батыром». Так уверенно в главной серии турнира не побеждал еще никто и никогда. Новоиспеченные чемпионы вернулись в родной город 19 апреля.

Для победы в финальной серии чемпионата НМХЛ «Дизелисту» хватило трех матчей. Нефтекамский «Батыр» после невыразительного выступления в Пензе дома не имел права на ошибку, но посыпался уже к четвертой минуте. Автором быстрого гола стал форвард «желто-синих» Максим Колмыков. Спустя еще десять минут он же удвоил преимущество, фактически лишив хозяев льда надежды на успех.

«Быстрый гол помог начать матч с преимуществом, поэтому далее мы уже уверенно себя чувствовали. Затем почти сразу забили второй гол», - сказал он.

Во втором периоде дружина Алексея Ваулина не перешла на защитную тактику, а еще дважды огорчила нефтекамцев - 4:0. Точными бросками отметились Кирилл Кошкин и Сергей Сулев. Это был приговор, за 25 минут до финальной сирены.

«Батыр» - такая команда, что с ней нельзя расслабляться, они умеют отыгрываться и борются до конца. Встреча не была легкой, но мы к ней готовились, вырабатывали стратегию. Лучше было закончить серию досрочно, в итоге мы выиграли и со спокойной душой приехали обратно», - отметил капитан МХК «Дизелист» Антон Антонов.

Теперь 19-килограммовый трофей, изготовленный из бронзы, никеля и африканского розового дерева, на несколько месяцев останется в Пензе. Хоккеисты «Дизелиста» заслужили его по праву. Команда прошла весь отрезок плей-офф на одном дыхании, поэтапно убирая с пути «Брянск», «Россошь», «Локо-Юниор» и, наконец, «Батыр». Во всех сериях дружина Алексея Ваулина обходилась минимальными тремя матчами.

«Мы шли к этому три года и сделали это. Ничего не хочу говорить, не описать испытываемых эмоций, все классно», - сказал главный тренер МХК «Дизелист» Алексей Ваулин.

Впереди у триумфаторов - заслуженный отдых, впрочем, не без доли грусти. Дело в том, что в следующем сезоне «Дизелист» уже не сыграет этим чемпионским составом. Несколько игроков не смогут принять участие в первенстве из-за возрастного ограничения. Но, несмотря на это, они навсегда останутся командой, которая подарила Пензе первый престижный хоккейный трофей.