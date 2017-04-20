20 апреля 2017, 14:36Спорт Пензенский «Дизелист» - в шаге от чемпионства НМХЛ Пенза соскучилась по большому хоккею. Накануне на матче финальной серии между «Дизелистом» и «Горняком» трибуны «Дизель-Арены» были заполнены практически полностью. Поддержка болельщиков помогла «желто-синим» одержать непростую победу над действующем обладателем Кубка регионов и повести в серии со счетом 2:1. Теперь до достижения заветной цели им остался всего один шаг.

Сценарий третьего матча финальной серии начали писать гости. Они вели себя по-хозяйски нагло и уже к середине стартового периода вышли вперед. Команде Алексея Ваулина впервые в играх с «Горянком» пришлось отыгрываться. Впрочем, ответная шайба не заставила себя долго ждать, спустя минуту Кирилл Кошкин восстановил равновесие - 1:1.

В середине второй двадцатиминутки «желто-синих» ждала еще более серьезная неприятность. Нападающий Артем Кириллин нанес серьезную травму защитнику «Дизелиста» Евгению Яргаеву. Удар в борт стоил ему сотрясения мозга и выбитых зубов. Обидчика дисквалифицировали, а Яргаева чуть позже увезли в больницу.



За две с половиной минуты до конца второго периода «Горняк» остался втроем против полного состава хозяев льда. Этот шанс дружина Алексея Ваулина не упустила. С передачи Никиты Демина «желто-синих» вывел вперед Максим Колмыков.



В начале третьего отрезка встречи гости счет сравняли - 2:2. Их, как могла, поддерживала немногочисленная группа болельщиков. Три фаната учалинского клуба активно гнали команду вперед. Иногда у них даже получалось перекричать огромную армию болельщиков «Дизелиста».

Чтобы поддержать «Горняк» в финальных матчах супруги Шатохины отпросились с работы и приехали на машине в Пензу. За учалинский клуб выступает их сын.

«На машине своим ходом, муж был за рулем. У нас получилось из Магнитогорска - в Учалы, а с Учалов - уже сюда. 1300 километров», - сказали они.

Хозяева льда в этот вечер были сильнее. За десять с небольшим минут до конца встречи финальный счет установил Никита Демин – 3:2. Теперь от звания чемпионов Национальной молодежной хоккейной лиги «Дизелист» отделяет всего одна победа.

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