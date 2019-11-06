Пензенский «Дизелист» в гостях обыграл «Локо-Юниор»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 ноября 2019, 11:34Спорт
Пензенский хоккейный клуб «Дизелист» одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата НМХЛ против ярославского «Локо-Юниора».
Поединок на льду спортивного комплекса «Локомотив» прошел во вторник, 5 ноября. Первая и единственная в игре шайба была заброшена на 18 минуте. С паса Романа Авдюшкина отличился Никита Емельянов.
Во втором периоде хозяева площадки перехватили инициативу, нанеся по воротам «желто-синих» в два раза больше бросков, чем соперники. В третьем отрезке игры «Локо-Юниор» также отчаянно пытался отыграться, за 44 секунды до сирены заменив голкипера на шестого полевого, однако усилия успехом не увенчались.
Итог встречи – 1:0 в пользу «Дизелиста». Ответная встреча состоится в среду, 6 ноября. Начало – в 18 часов (0+), пишет ИА «Пенза-Пресс».
06 ноября 2019, 17:59В Каменском районе браконьеры убили лосиху
06 ноября 2019, 17:37Почти 6 тысяч многодетных пензенских семей оформили ежемесячные выплаты
06 ноября 2019, 17:06В Пензе отчаянная бабушка остановила автобус опасным способом
06 ноября 2019, 16:36В Пензенской области сбитый пешеход умер по дороге в больницу
06 ноября 2019, 16:04Лобовое под замену. На трассе под Пензой автоледи сбила лосиху
06 ноября 2019, 15:34В Пензе на улице Карпинского завершается капитальный ремонт водопровода
06 ноября 2019, 15:04Жителя Пензенской области избили на свалке зерновых отходов
06 ноября 2019, 14:34В ДТП на трассе в Кузнецком районе пострадали пенсионерка и ребенок