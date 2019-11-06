06 ноября 2019, 11:34Спорт

Пензенский «Дизелист» в гостях обыграл «Локо-Юниор»

Пензенский хоккейный клуб «Дизелист» одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата НМХЛ против ярославского «Локо-Юниора».

Поединок на льду спортивного комплекса «Локомотив» прошел во вторник, 5 ноября. Первая и единственная в игре шайба была заброшена на 18 минуте. С паса Романа Авдюшкина отличился Никита Емельянов.

Во втором периоде хозяева площадки перехватили инициативу, нанеся по воротам «желто-синих» в два раза больше бросков, чем соперники. В третьем отрезке игры «Локо-Юниор» также отчаянно пытался отыграться, за 44 секунды до сирены заменив голкипера на шестого полевого, однако усилия успехом не увенчались.

Итог встречи – 1:0 в пользу «Дизелиста». Ответная встреча состоится в среду, 6 ноября. Начало – в 18 часов (0+), пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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Источник фотографии: скриншот - http://hcdizel.ru/2019/10/tretya-igra-mezhdu-dizelistom-i-kristallom/

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