Пензенский «Дизелист» сразится с «Тверичами»

Пензенский хоккейный клуб «Дизелист» 15 и 16 сентября сразится с командой «Тверичи». Игры (0+) пройдут в «Дизель-Арене» в 13.00.

Также 18 и 19 сентября «Дизелист» встретится с командой «Полет» из города Рыбинск Ярославской области. Матчи (0+) состоятся в 19.00, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Напомним, после перехода Алексея Ваулина в «Дизель» пост главного тренера действующих чемпионов НМХЛ занял чемпион России, воспитанник пензенской школы хоккея Алексей Медведев. Помогать в тренерском штабе команды ему будет Игорь Сафонов, пишет ИА «Пенза-Пресс».