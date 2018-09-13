Пензенский «Дизелист» сразится с «Тверичами»

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13 сентября 2018, 17:39Спорт
Пензенский хоккейный клуб «Дизелист» 15 и 16 сентября сразится с командой «Тверичи». Игры (0+) пройдут в «Дизель-Арене» в 13.00.
Также 18 и 19 сентября «Дизелист» встретится с командой «Полет» из города Рыбинск Ярославской области. Матчи (0+) состоятся в 19.00, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Напомним, после перехода Алексея Ваулина в «Дизель» пост главного тренера действующих чемпионов НМХЛ занял чемпион России, воспитанник пензенской школы хоккея Алексей Медведев. Помогать в тренерском штабе команды ему будет Игорь Сафонов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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