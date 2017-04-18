18 апреля 2017, 18:00Спорт Пензенский «Дизелист» сразится с «Горняком» Противостояние лучших клубов Запада и Востока. В четверг, 20 апреля, на льду «Дизель-Арены» будет жарко. Пензенский «Дизелист» и учалинский «Горняк» скрестят клюшки в третьем матче молодежного первенства страны по хоккею. Пока счет в серии - 1:1, и команды имеют равные шансы на чемпионство. Кстати, сейчас Кубок регионов находится в Пензе. На очередной тренировке «Дизелиста» заветный трофей показали журналистам.

19-килограммовый трофей, изготовленный из бронзы, никеля и африканского розового дерева может ровно на год остаться в Пензе или же отправиться в город Учалы Республики Башкортостан. Обладатель Кубка регионов определится в ближайшие дни. Претендентов двое: пензенский «Дизелист», который впервые играет в финале Национальной молодежной лиги, и «Горняк» - действующий чемпион МХЛ.

В первой выездной встрече команда Алексея Ваулина потерпела поражение - 4:6, во второй победила - 4:2. Перед домашней серией игр «желто-синие» делают акцент на отработке оборонительных действий. Восемь пропущенных шайб за два матча - это перебор!



«По игре, конечно, мы делаем выводы. Восемь шайб за две игры - это очень много для нас. Мы в этом сезоне пропустили меньше всех шайб. Поэтому, конечно, столько шайб нельзя пропускать», - сказал главный тренер МХК «Дизелист» Алексей Ваулин.

Для «Дизелиста» выездная серия предсказуемо не стала легкой прогулкой, но задача «минимум» выполнена. При родных трибунах «желто-синие» намерены выложиться по полной и надеются на горячую поддержку болельщиков. Ребята признаются, что чувствуют себя намного увереннее, когда фанаты не дают расслабиться и гонят их вперед.



Матчи между «Дизелистом» и «Горняком» состоятся на «Дизель-Арене» 19 и 20 апреля. Начало - в 19.00.

Согласно регламенту соревнований, борьба в финальной серии ведется до трех побед. В случае ничьей в Пензе, решающая встреча состоится на площадке «Горняка» в Республике Башкортостан.

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