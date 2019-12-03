Пензенский «Дизелист» растерял преимущество в две шайбы и проиграл АК59

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03 декабря 2019, 09:31Спорт
Пензенский молодежный хоккейный клуб «Дизелист» не смог одержать победу в гостевом матче против АК59 в рамках регулярного чемпионата НМХЛ.
Счет в игре на шестой минуте открыли игроки «желто-синих». Ворота Александра Харламова распечатал Анатолий Зимин, отреагировавший на пас Семена Ефремова. После этого пермская команда перешла в наступление, но сравнять счет до перерыва не смогла.
В начале второй двадцатиминутки «Дизелист» удвоил преимущество силами Егора Кирина и Глеба Булычева. Хоккеисты воспользовались численным преимуществом после удаления Владислава Романова за задержку соперника.
А затем везти начало АК59. За опасную игру высоко поднятой клюшкой с площадки ушел Роман Авдюшин, и Владислав Ширяев с паса Юрия Неганова отыграл одну шайбу – 1:2. В начале третьего периода хозяева площадки сравняли счет, вновь реализовав большинство. На этот раз Юрий Неганов сделал точный пас Данилу Мокрушину.
За десять минут до конца поединка у подопечных Алексея Медведева был отличный шанс вновь вырваться вперед – за подножку был удален Владислав Романов и рефери назначил буллит. Однако Никита Емельянов не смог удачно выполнить штрафной бросок.
Выявлять победителя пришлось в дополнительное время. Пермякам хватило трех минут, чтобы поставить точку в поединке. Победную шайбу забросил Данил Мокрушин.
Взять реванш пензенцы попытаются уже 3 декабря в 17 часов (0+), пишет ИА «Пенза-Пресс».
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