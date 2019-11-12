Пензенский «Дизелист» пропустил пять шайб от «Металлурга ВО»

После разгромной победы над «Полетом» пензенский молодежный хоккейный клуб «Дизелист» не смог повторить успех в первом выездном матче против череповецкого «Металлурга ВО». Встреча в рамках регулярного чемпионата НМХЛ состоялась в понедельник, 11 ноября.

Вечер для голкипера «желто-синих» сразу не задался: за задержку игры Александр Самарин должен был покинуть лед, но штраф за него отправился отбывать Всеволод Бондарь. Потренировавшись на первом большинстве, хоккеисты «Металлурга» реализовали второе. Пока Александр Вельматов сидел на скамейке за подножку, Владислав Кузнецов и Матвей Носов организовали атаку, которую точным броском завершил Олег Богатов.

Через несколько минут та же тройка несколько поменялась функциями: Матвей Носов забросил шайбу, ассистентами выступили Владислав Кузнецов и Олег Богатов.

Перед уходом на перерыв «желто-синие» отыграли одну шайбу, когда у «Металлурга» удалили Егора Шишова: Клим Морозов и Сергей Макаров помогли Семену Ефремову отличиться – 2:1.

Однако после перерыва продолжить гнуть свою линию гости не смогли. При игре 4 на 3 «Металлург» забросил третью шайбу: Егор Алексеев записал на свой счет точный бросок, Олег Богатов и Владислав Кузнецов – пасы.

До конца второго периода и в начале заключительной двадцатиминутки «Дизелист» несколько раз оставался в большинстве, но поразить ворота Артема Назаркина не смог. Напротив, «Металлург», дождавшись равенства, забросил четвертую шайбу – дублем отметился Матвей Носов.

«Дизелист» решил повторить подвиг старших товарищей и забить в меньшинстве. Оставшись без Александра Вельматова, наказанного за задержку соперника клюшкой, «желто-синие» силами Никиты Емельянова и Александра Агапова сократили отставание до двух шайб.

Однако соперники вновь увеличила отрыв – точку в поединке поставил Данила Яковлев, забивший пятый гол «Металлурга».

Итог встречи – 5:2. «Дизелист» располагается на третьей строчке турнирной таблицы конференции «Восток» и готовится взять реванш во вторник, 12 ноября. Начало – в 17 часов (0+), пишет ИА «Пенза-Пресс».