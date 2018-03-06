Пензенский «Дизелист» борется за путевку в полуфинал НМХЛ

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06 марта 2018, 19:29Спорт
Пензенский молодежный хоккейный клуб «Дизелист» отправился в Брянск, чтобы провести серию ответных матчей с местной командой. В домашнем противостоянии пензенцы одержали подряд две победы. Если победной окажется и следующая игра, «Дизелист» получит путевку в полуфинал Национальной молодежной хоккейной лиги.
Настроение у игроков приподнятое, и понятно почему. Обе домашние встречи с соперником из Брянска принесли им победу. Первая оказалась для гостей разгромной. Во втором матче единственный и победный гол забил ассистент капитана Максим Колмыков.
«Давили их весь матч, никак не могли забить, затем повезло, на последней минуте я забил, но это заслуга всей команды», - рассказал ассистент капитана МХК «Дизелист» Максим Колмыков.
Пензенский молодежный хоккейный клуб действует согласно заранее спланированной стратегии. При этом каждая игра анализируется сообща. При необходимости тренерский состав вносит корректировки.
«Ребята всегда получают подсказки от тренерского штаба, и выполняют поставленную установку», - сказал и.о. главного тренера МХК «Дизелист» Алексей Медведев.
Проводить игроков пришли болельщики. Как и вся команда, они тоже рассчитывают, что поездка в Брянск обойдется без плана Б.
В случае неудачи 8 марта для пензенцев состоится еще одна игра. По правилам, в полуфинал Национальной молодежной хоккейной лиги проходит команда, которая одержит три победы. Соответственно, у «Дизелиста» для этого есть неплохие шансы.
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