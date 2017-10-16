16 октября 2017, 13:07Спорт Пензенский «Дизелист» обыграл воронежскую «Россошь» В повторном матче гости из Воронежской области оказали пензенцам достойное сопротивление.

Матч «Дизелиста» (Пенза) с «Россошь» (Россошь) завершился со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).

«Статистика голов: 0:1 Иванов (Монахов), 01:30; 1:1 Попов (Савунов, Люлько), 46:48; 2:1 Кантеев (Антонов, Люлько), 48:38», - сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Дизелист».

Пензенский «Дизелист» не проигрывает уже семь матчей подряд, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт

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