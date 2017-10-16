Пензенский «Дизелист» обыграл воронежскую «Россошь»

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16 октября 2017, 13:07Спорт
В повторном матче гости из Воронежской области оказали пензенцам достойное сопротивление.
Матч «Дизелиста» (Пенза) с «Россошь» (Россошь) завершился со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).
«Статистика голов: 0:1 Иванов (Монахов), 01:30; 1:1 Попов (Савунов, Люлько), 46:48; 2:1 Кантеев (Антонов, Люлько), 48:38», - сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Дизелист».
Пензенский «Дизелист» не проигрывает уже семь матчей подряд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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