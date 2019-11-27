Пензенский «Дизелист» не смог переломить ход встречи с «Брянском»

Пензенский «Дизелист» потерпел поражение в домашнем матче против «Брянска», который состоялся во вторник, 26 ноября.

Встречу активнее начали «желто-синие», однако все попытки подопечных Алексея Медведева к взятию ворот Александра Бланка не приводили. Действия гостей были более результативными. Сумев выровнять игру ближе к середине первого периода, хоккеисты «Брянска» открыли счет. Шайбу на 17-й минуте забросил Вагиз Риянов, ему помогали Егор Егоров и Арслан Ямалов.

Второй период гости начали в меньшинстве и почти сразу получили второе удаление, однако пензенцы не только не смогли воспользоваться этими шансами, но и пропустили второй гол. На этот раз точный бросок себе в копилку занес Арслан Ямалов, а Егор Егоров и Матвей Кочурин выступили ассистентами.

На экваторе игры «Дизелист» перехватил инициативу и сравнял счет. Первый гол хозяев забил Никита Емельянов, атаку для него организовали Данила Попов и Глеб Булычев. Затем отличился Георгий Чупятов, которому ассистировали Семен Ефремов и Всеволод Бондарь.

К сожалению, переломить ход игры у подопечных Алексея Медведева не получилось: они получили гол в раздевалку от Вагиза Риянова.

В начале третьей двадцатиминутки гостям вновь пришлось стойко держать оборону в меньшинстве. При равных составах «Брянск» продолжал обороняться от желающего сравнять счет и спасти игру «Дизелиста». Однако у гостей получалось убегать в контратаки, одна из которых завершилась четвертым взятием ворот Александра Самарина. Гол забил Рамиз Гамеев с паса Даниила Лискина.

На последних минутах «желто-синие» предприняли отчаянный штурм, перейдя на игру в шесть полевых. Однако изменить счет на табло у них так и не получилось.

2:4 – «Дизелист» остается на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции регулярного чемпионата НМХЛ, имея четыре игры в запасе, и готовится к матчу против АК59, который состоится 2 декабря, пишет ИА «Пенза-Пресс».