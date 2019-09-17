Пензенский «Дизелист» начал новый сезон с уверенной победы

Вслед за старшими товарищами в новом сезоне стартовали игроки «Дизелиста». В первом матче Национальной молодежной хоккейной лиги дружина Алексея Медведева на своем льду принимала клуб «Карелия» из города Кондопога.

От прошлогоднего серебряного состава осталось всего несколько человек, для остальных - это первый сезон на таком уровне. Мало кто знал, чего ждать от «Дизелиста». Ответ на этот вопрос должен был дать первый матч команды Алексея Медведева в рамках НМХЛ.

На своем льду «желто-синие» принимали дебютанта турнира хоккейный клуб «Карелия». С первых минут хозяева завладели преимуществом в матче с новичком лиги. На 13-й минуте один из ветеранов команды Георгий Чупятов выкатил шайбу на «пятачок», а Семен Ефимов отправил ее в ворота.

«Дизелисты» не сбавили оборотов и после перерыва. В самом начале второй 20-минутки Вадим Фаттахов упрочил преимущество пензенцев. Команда бросилась добивать соперника, но это сыграло с ней злую шутку. На 34 минуте гости сократили отставание до минимума. Пауза в матче пошла «желто-синим» на пользу. Они вновь взяли игру в свои руки, и за десять минут до конца периода Вадим Фаттахов оформил дубль, установив окончательный счет - 3:1. «Дизелист» начал сезон с уверенной домашней победы.

«Присутствовало волнение, нервозность. У них это первая игра на таком уровне. Болельщики пришли, родители. В первом периоде было видно огромное желание играть и забивать. В третьем уже разогнались», - сказал Алексей Медведев.

Следующий матч «Дизелист» проведет 18 сентября (0+) против «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга. Начало игры - в 19.00.