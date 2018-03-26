Пензенский «Дизелист готовится к финалу западной конференции НМХЛ

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26 марта 2018, 17:08Спорт
Второй сезон подряд в главном противостоянии конференции пензенскому «Дизелисту» предстоит биться с командой из системы ярославского «Локомотива».
«Противостояние с ярославцами получится запредельно интересным. Мы хорошо понимаем, что до финала конференции слабые не доходят, и теперь нам предстоит биться с одной из самых прославленных команд в России. В Ярославле, как и в Пензе, - отменная школа хоккея. Можно сказать, что битва плей-офф между «Дизелистом» и «Локо-Юниором» будет противостоянием двух лучших хоккейных школ России. Теперь, когда мы добрались до финала конференции, нам очень нужна поддержка болельщиков», - сказал главный тренер команды «Дизелист» Алексей Ваулин.
Стартовые игры (0+) финальной серии конференции «Запад» состоятся в Пензе 31 марта и 1 апреля, сообщает пресс-служба регионального минспорта, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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