Пензенский «Дизелист готовится к финалу западной конференции НМХЛ

«Противостояние с ярославцами получится запредельно интересным. Мы хорошо понимаем, что до финала конференции слабые не доходят, и теперь нам предстоит биться с одной из самых прославленных команд в России. В Ярославле, как и в Пензе, - отменная школа хоккея. Можно сказать, что битва плей-офф между «Дизелистом» и «Локо-Юниором» будет противостоянием двух лучших хоккейных школ России. Теперь, когда мы добрались до финала конференции, нам очень нужна поддержка болельщиков», - сказал главный тренер команды «Дизелист» Алексей Ваулин.

Стартовые игры (0+) финальной серии конференции «Запад» состоятся в Пензе 31 марта и 1 апреля, сообщает пресс-служба регионального минспорта, пишет ИА «Пенза-Пресс».