Пензенский «Дизель» выходит на лед

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25 июля 2017, 19:05Спорт
Хоккеисты пензенского «Дизеля» провели первую тренировку на льду. До старта нового сезона команде предстоит отточить различные элементы игры, сделав упор на атаку и точность передач. Такую задачу перед игроками поставил главный тренер «желто-синих» Андрей Сидоренко.
Вспомнить все. После перерыва и тренировок в спортзале хоккеисты «Дизеля» впервые вышли на лед - все 36 игроков. Задача на ближайшее время - отточить мастерство, отработав основные элементы игры.
«Команда очень хорошо поработала на земле, они заложили фундамент физической подготовки. Формируем команду, создаем костяк. Я сегодня первый раз выхожу на лед после травмы. В процессе поймем, что из себя стоят игроки, просмотрим различные сочетания», - рассказал главный тренер ХК «Дизель» Андрей Сидоренко.
Первая тренировка на льду, что называется, втягивающая. Основной акцент на восстановление силовых возможностей и укрепление опорно-двигательного аппарата. Затем - разминка и отработка элементов игры в нападении. Особое внимание уделили точности передач, а также комбинациям и розыгрышам. Пока с взаимопониманием не все гладко, но это - дело времени.
«Я считаю, что с нуля ничего хорошего не бывает. Нужен фундамент, стержневые игроки, вокруг которых можно построить команду. Вратарская линия, оборона и нападение должны быть сильными», - сказал игрок ХК «Дизель» Андрей Кузьмин.
До старта сезона «Дизелю» еще предстоит сыграться. В команде много молодых хоккеистов и новичков. Все понимают свою роль в клубе.
«Каждый игрок должен вложить всю душу в этот матч. Ложиться под шайбу, защищать ворота и стараться забить», - пояснил игрок ХК «Дизель» Александр Тарасов.
Первые контрольные матчи «Дизель» проведет на следующей неделе. 1 и 2 августа «желто-синие» сыграют в Пензе с хоккейным клубом «Саров». Регулярный чемпионат ВХЛ стартует 8 сентября.
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