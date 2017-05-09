09 мая 2017, 13:02Спорт Пензенский «Дизель» вновь возглавит Андрей Сидоренко Пензенский «Дизель» вновь возглавит известный болельщикам 57-летний тренер Андрей Сидоренко.

Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-служба хоккейного клуба.

«Под его руководством ХК «Дизель» в сезоне-2009/10 выиграл бронзовые медали чемпионата Высшей хоккейной лиги. Контракт с Андреем Сидоренко будет подписан в ближайшее время», - добавили в пресс-службе.

Ранее Андрей Сидоренко занимал должность главного тренера в «Спартаке» (Москва), «Тракторе» (Челябинск), «Амуре» (Хабаровск), «Металлурге» (Новокузнецк), «Дизеле» (Пенза), ХК «Гомель» (Гомель).

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