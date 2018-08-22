Пензенский «Дизель» уступил самарскому «ЦСК ВВС»

Пензенский «Дизель» продолжает подготовку к новому сезону Высшей хоккейной лиги. На домашнем льду команда принимала самарский «ЦСК ВВС». После разгромной победы в первом раунде двухматчевого противостояния подопечные Алексея Ваулина были настроены повторить этот результат.

После поражения со счетом 7:1 в предыдущем матче, игроки клуба «ЦСК ВВС» были полны решимости взять у пензенского «Дизеля» реванш. Они начали сразу играть в агрессивный атакующий хоккей. В концовке первого периода подопечные Алексея Ваулина допустили несколько ошибок в обороне, следствием чего стали две пропущенные шайбы.

«Вчера организованнее сыграли в обороне, в атаке не упустили ни одного момента. Сегодня с реализацией слабо, в защите провалились, будем над этим работать», - сказал игрок ХК «Дизель» Сергей Колесников.

После перерыва «желто-синие» стали активнее действовать впереди и спустя две минуты сократили отставание до минимума благодаря результативному броску Никиты Демина. Но догнать соперника пензенцам так и не удалось. Всего через пять минут счет уже был 4:1. Еще один результативный бросок удался самарцам в начале третьего игрового отрезка. Помогло гостям и большое количество удалений в составе пензенцев.

«Были необоснованные удаления, подножки, зацепы, игра высоко поднятой клюшкой. Мы с этим боремся, думаю, что все исправим», - прокомментировал Алексей Ваулин.

Игроки «Дизеля» не собирались сдаваться. Егор Артамонов и Виктор Луговской дважды за минуту поразили ворота Федора Коротаева.

Однако в оставшееся время матча голкиперу «ЦСК ВВС» удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Итоговый счет - 5:3 в пользу гостей из Самары.

Следующий матч подопечные Алексея Ваулина проведут в рамках предсезонного турнира в Альметьевске (0+). Их соперником станет нефтекамский «Торос».