06 октября 2017, 15:38Спорт Пензенский «Дизель» уступил петербургскому «СКА-Нева» Пензенский «Дизель» потерпел поражение от петербургского клуба «СКА-Нева».

Как сообщает пресс-служба команды, «Дизель» уступил со счетом 2:3. Следующим соперником клуба в серии домашних игр станут также хоккеисты с берегов Невы – на сей раз спортсмены команды «Динамо». Матч (0+) начнется в 19.00.

Напомним, в настоящее время на счету «Дизеля» с начала текущего сезона чемпионата ВХЛ – девять игр, из них две победы и семь поражений, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт

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