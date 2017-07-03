03 июля 2017, 13:05Спорт Пензенский «Дизель» сохранил нападающего Тарасова Подающий большие надежды форвард «Дизеля» решил продолжить карьеру в пензенском клубе под руководством Андрея Сидоренко.

Ранее сообщалось, что хоккеистом интересовался подмосковный клуб «Витязь», который выступает в Континентальной хоккейной лиге, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Форвард «Дизеля» подтвердил намерение продолжать работу в Пензе. Официальный контракт с Александром Тарасовым будет подписан в ближайшее время», - сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

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