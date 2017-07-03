Пензенский «Дизель» сохранил нападающего Тарасова

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03 июля 2017, 13:05Спорт
Подающий большие надежды форвард «Дизеля» решил продолжить карьеру в пензенском клубе под руководством Андрея Сидоренко.
Ранее сообщалось, что хоккеистом интересовался подмосковный клуб «Витязь», который выступает в Континентальной хоккейной лиге, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Форвард «Дизеля» подтвердил намерение продолжать работу в Пензе. Официальный контракт с Александром Тарасовым будет подписан в ближайшее время», - сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
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